Врач назвал возможные симптомы аппендицита Врач Гаврилов объяснил, что боль в животе при аппендиците зависит от расположения отростка

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Боль в животе при аппендиците зависит от расположения черве­образного отростка, предупредил врач Василий Гаврилов. Он рассказал СМИ, что симптомы заболевания зависят от множества факторов, в том числе от строения и анатомических особенностей конкретного человека. Боль может быть не только острой, но и тянущей.

Расположение червеобразного отростка относительно других органов может сильно отличаться. Бывает, он находится низко в тазу — в таком случае будет раздражать соответствующие мышцы и вызывать боли в правой ноге, — пояснил специалист.

По словам врача, если отросток находится в забрюшинном пространстве аппендицит может проявиться тянущим ощущением, а при расположении аппендикса под печенью возникает ощущение боли в желчном пузыре. Важно вовремя обратиться в больницу, так как симптомы иногда дают ложное представление о заболевание и «смазывают» картину болезни.

Преподаватель кафедры медико-­биологических дисциплин медицинского факультета Университета «Синергия» Фуад Сейфуллаев предупредил, что аппендицит характеризуется повышенной температурой, болью внизу живота, которая усиливается при ходьбе и кашле, появлением белого налета на языке, тахикардией и частыми позывами к мочеиспусканию.

Его необходимо дифференцировать с рядом интра- и даже экстраабдоминальных заболеваний, среди которых можно выделить вирусный мезаденит, правосторонний пиелонефрит, почечную колику справа, острый правосторонний сальпингоофорит <...> и другое, — предупредил хирург.

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов ранее рассказал, что аппендицит можно вылечить таблетками на ранних стадиях. Хирургическое вмешательство требуется в результате разрыва аппендикса.