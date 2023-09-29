Врач назвал причину ухудшения здоровья известного пианиста Игоря Бриля Врач Серебрянский: приступ Игоря Бриля стал проявлением слабости сердечной мышцы

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Игорь Бриль

Приступ у пианиста Игоря Бриля стал проявлением слабости сердечной мышцы, сообщил NEWS.ru кардиолог, терапевт, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский. По его словам, когда кровообращение нарушается, возникает слабость синусового узла, от чего все импульсы поступают в сердце неправильно и оно может остановиться. Врач отметил, что именно по этой причине пианиста госпитализировали и сделали электроимпульсную терапию.

Скорее всего ему понадобится установка кардиостимулятора. Он бывает временный и постоянный. С учетом возраста и этого эпизода, ему лучше поставить постоянный кардиостимулятор. Затем нужно восстановить и укреплять мышцу. После выписки музыкант также должен наблюдаться у врача, это довольно серьезное заболевание. Если в прошлом он болел ревматизмом, была кардиомиопатия или он злоупотреблял алкоголем, это могло повлиять на здоровье и стать причиной этого приступа, — сказал врач.

29 сентября врачи реанимировали легендарного российского джазового пианиста Игоря Бриля после экстренной госпитализации. Как отмечал Telegram-канал Mash, у музыканта чуть не остановилось сердце, его ритм был восстановлен с помощью дефибриллятора. По данным канала, артисту стало плохо в его столичной квартире. Конечности стали неметь, а кончики пальцев на руках покалывать. Он успел вызвать скорую.

По информации Mash, врачи приехали быстро, но оказанная первая помощь не помогла. Тогда его увезли в больницу, где провели электроимпульсную терапию и восстановили сердцебиение. Сейчас музыкант находится под наблюдением медиков — он в стабильно тяжёлом состоянии.