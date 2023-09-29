Врачи спасли пианиста Бриля после того, как его сердце чуть не остановилось Mash: у пианиста Игоря Бриля чуть не остановилось сердце

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Игорь Бриль

Врачи реанимировали легендарного российского джазового пианиста Игоря Бриля после экстренной госпитализации, сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечается, у музыканта чуть не остановилось сердце, его ритм был восстановлен с помощью дефибриллятора.

Как отмечается, артисту стало плохо в его столичной квартире. Конечности стали неметь, а кончики пальцев на руках покалывать. Он успел вызвать скорую.

По данным канала, врачи приехали быстро, но оказанная первая помощь не помогла. Тогда его увезли в больницу, где провели электроимпульсную терапию и восстановили сердцебиение. Сейчас музыкант находится под наблюдением медиков — он в стабильно тяжёлом состоянии.

Ранее стало известно, что певца и композитора Игоря Николаева выписывают из больницы. Его госпитализировали 14 сентября с инфарктом, некоторое время он находился на ИВЛ. Ему провели операцию по коронарному шунтированию артерии. При этом серьезные проблемы с сердцем возникли еще в январе. Тогда его экстренно прооперировали.

Сейчас медики фиксируют положительную динамику восстановления музыканта, поэтому необходимость его постоянного нахождения в стационаре отпала. Однако остается опасность коронавируса, его иммунитет ослаб и в данное время он находится в группе риска.