«Уже шутит»: друзья Игоря Николаева рассказали о состоянии артиста Друзья Игоря Николаева рассказали об улучшении самочувствия Игоря Николаева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Николаев

Самочувствие российского композитора Игоря Николаева, перенесшего 19 сентября операцию на сердце, улучшается, рассказали KP.RU друзья артиста. По их словам, 63-летний музыкант переведен из реанимации в стационар, он пришел в себя и уже шутит.

Операция прошла успешно, но родных пока к нему не пускали. <...> Он уже пришел в себя, уже шутит. Врачи говорят, что как минимум недели две Игорю еще лежать в больнице. Ну, а концерты придется отменить на полгода точно. Сейчас будет реабилитация после операции, нужен отдых, — цитирует издание друзей артиста.

Как напоминает СМИ, Игорь Николаев обратился к врачам в феврале, тогда ему провели коронарное стентирование. Однако в начале сентября композитора снова стали беспокоить боли в сердце, он лег в больницу. Там выяснилось, что у него поражены несколько сосудов, в таких случаях необходимо коронарное шунтирование.

Ранее Игоря Николаева перевели в стационар из реанимации, где ему провели операцию на сердце. Врачи оценивают состояние артиста как среднее, угрозы его жизни нет. О том, что композитор попал в реанимацию после того, как у него обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта, стало известно в пятницу, 15 сентября.