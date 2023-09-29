Стало известно о выписке Игоря Николаева из больницы SHOT: Игоря Николаева выписывают из больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Николаев

Певца и композитора Игоря Николаева выписывают из больницы, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник. По данным канала, врачи фиксируют положительную динамику восстановления музыканта после операции на сердце, поэтому необходимость его постоянного нахождения в стационаре отпала.

По данным канала, главной опасностью для артиста сейчас является коронавирус, его иммунитет ослаб и в данное время он находится в группе риска. SHOT сообщает, что врачи среди прочего рекомендовали пациенту свести к минимуму контакты с посторонними людьми и не выходить из дома без нужды.

Николаев попал в больницу 14 сентября с инфарктом, некоторое время он находился на ИВЛ. Ему провели операцию по коронарному шунтированию артерии. При этом серьезные проблемы с сердцем возникли еще в январе. Тогда его экстренно прооперировали.

В сентябре врачи уже переносили срок выписки музыканта. Решение принималось исходя из динамики его восстановления.

В субботу, 22 сентября, сообщалось, что 63-летний композитор чувствует себя лучше и уже ходит по палате. Его перевели из реанимации в одноместную палату в хирургическом отделении. Николаев занимается восстановительной гимнастикой, однако родных к нему пока не пускают из-за ковидных ограничений.