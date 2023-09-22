Стало известно о состоянии Игоря Николаева после операции Baza: Игорь Николаев пошел на поправку после операции на сердце

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Игорь Николаев

63-летний композитор Игорь Николаев чувствует себя лучше и уже ходит по палате после перенесенного коронарного шунтирования артерии, пишет Baza. По данным издания, музыканта перевели из реанимации в одноместную палату в хирургическом отделении. Николаев занимается восстановительной гимнастикой, однако родных к нему пока не пускают из-за ковидных ограничений, говорится в сообщении.

Издание отмечает, что композитор, попавший в больницу 14 сентября с инфарктом, некоторое время находился на ИВЛ, у него было обширное поражение артерии, после чего врачи провели операцию. По данным источника, на следующей неделе артиста должны выписать из больницы.

Ранее сообщалось, что серьезные проблемы с сердцем у Николаева возникли еще в январе, тогда певец был экстренно доставлен в больницу и прооперирован, ему поставили два стента, стабилизировав состояние.

Как рассказал терапевт, кардиолог кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин, коронарное шунтирование объясняется атеросклерозом, при котором происходит сужение артерий, из-за чего сердцу не хватает крови и кислорода. По его словам, есть три основных метода лечения этого состояния, одним из которых и является операция.

Также стало известно, что концерты Николаева из-за болезни пришлось отменить как минимум на полгода. Артисту понадобится время для восстановления.