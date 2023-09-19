Кардиолог раскрыл нюансы перенесенной Игорем Николаевым операции Кардиолог Ашихмин: восстановление Николаева после операции может занять месяцы

Коронарное шунтирование, которое недавно провели певцу Игорю Николаеву, объясняется атеросклерозом, при котором происходит сужение артерий, из-за чего сердцу не хватает крови и кислорода, рассказал NEWS.ru терапевт, кардиолог, врач медицинских наук Ярослав Ашихмин. По его словам, есть три основных метода лечения этого состояния, одним из которых и является проведенная певцу операция.

Есть болезнь атеросклероз, при которой в сосудах сердца формируются атеросклеротические бляшки. Они вызывают сужение артерий, из-за чего сердцу не хватает крови и кислорода. При этой болезни люди испытывают боль, могут проявляться симптомы сердечной недостаточности, например, сильная отдышка, усталость, плохая переносимость физических нагрузок. Есть три основных метода лечения этих состояний, один из которых — коронарное шунтирование, которое недавно и провели Игорю Николаеву. Чаще всего такую операцию проводят, если объем поражения сосудов большой или сложная анатомия, — рассказал Ашихмин.

Кардиолог отметил, что коронарное шунтирование дает лучшие прогнозы, но, с другой стороны, по технической сложности операция намного труднее, чем стентирование. Процесс восстановления будет зависеть от ряда факторов, от состояния здоровья и от того, насколько успешно была проведена операция.

В среднем восстановиться можно за пару месяцев, врач-реабилитолог подберет Николаеву подходящую для него программу по интенсивности. Если прогнозы будут хорошие, в каких-то активностях человек может начинать участвовать уже через неделю, — добавил Ашихмин.

Ранее стало известно, что певцу и композитору Игорю Николаеву провели коронарное шунтирование. Сейчас музыкант находится в реанимации. Сам Николаев и его представители не комментировали эти данные.