Врач дал советы отправляющимся за границу россиянам

https://static.news.ru/photo/582f7df2-cdd0-11ea-968f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн призвал россиян, отправляющихся за границу, не забывать о профилактике.

Полезно пользоваться дезинфицирующим раствором, чтобы время от времени протирать руки, — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

Также, отметил врач, медицинскую маску необходимо носить в толпе и при большом скоплении людей в помещении. А вот на свежем воздухе, где можно соблюдать дистанцирование, от неё можно отказаться.

Кроме того, врач напомнил, что несмотря на то что границы открыты только с теми странами, где пандемия коронавируса сходит на нет, в Великобритании она давала наибольший процент летальности. При этом в Турции действительно снижается заболеваемость, а в Танзании эпидемии практически нет.

Как писал NEWS.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение пока только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией.