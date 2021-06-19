«Возможности не бесконечны»: биолог об увеличении числа COVID-коек в Москве

https://static.news.ru/photo/0411c10a-d0d9-11eb-add1-96000091f725_660.jpg Лариса Попович Фото: РИА Новости

Возможности увеличения коечного фонда для COVID-больных в Москве не бесконечны, учитывая «взрывной рост» числа пациентов, заявила в беседе с NEWS.ru директор Института экономики здравоохранения ВШЭ и кандидат биологических наук Лариса Попович.

Она добавила, что власти мегаполиса будут принимать решения о введении новых ограничений в зависимости от ситуации.

Власти вынуждены принимать решение по обстановке. Это же очевидно. Если будет совсем плохо, то, конечно, нужно будет полностью ограничивать контакты, если люди всё-таки пойдут вакцинироваться и снизится количество заражённых, то тогда не нужно будет, — отметила Попович.

Комментируя возможность лечения лёгкой формы COVID-19 в домашних условиях, она пояснила, что всё зависит от решения медиков, состояния пациентов и возможности инфицированных бороться с недугом дома и не заражать окружающих.

Коечный фонд Москвы для лечения COVID-больных собираются увеличить за две недели до 24 тысяч, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, сейчас в мегаполисе развернули около 17 тысяч коек. Пациентов с коронавирусной инфекцией принимают в 16 городских стационарах, двух детских больницах, пяти резервных госпиталях, а также во временных госпиталях на территории восьми лечебных учреждений Москвы. Дополнительные места создадут в многопрофильных клиниках и федеральных центрах в ближайшие дни.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие дополнительных ограничений, связанных с распространением коронавируса, до 29 июня включительно. Посещаемость массовых мероприятий ограничивается одной тысячей человек, закрываются танцполы и фан-зоны для болельщиков. При этом Собянин отметил, что театры и кино могут продолжить работу. Игровые комнаты и детские площадки в парках останутся закрытыми до указанной даты.

Градоначальник отметил, что власти столицы близки к введению жёстких ограничений. По его словам, число госпитализаций растёт очень быстро, а количество коек в больницах не бесконечно.

Ранее сообщалось, что московские власти в борьбе с коронавирусом могут пойти на закрытие метро. Такое предположение высказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его мнению, мэр Москвы Сергей Собянин может применить «китайскую модель», когда людям было запрещено выходить на улицу.