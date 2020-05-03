Воробьёв предложил не соблюдающим изоляцию поработать на скорой

https://static.news.ru/photo/5af2a66e-8d0b-11ea-941b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Московской области готовы предложить работу на скорой помощи жителям, которые вопреки призывам не соблюдают самоизоляцию и нарушают карантин. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Пусть те ребята, у которых избыточное количество энергии, обращаются к нам, мы отправим их работать на скорую помощь, транспортировать больных в стационары, — приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что есть огромное количество машин скорой помощи, но часто не хватает водителя или фельдшера.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Подмосковье скончались 110 человек. Всего на данный момент в Московской области выявлено 13 314 больных коронавирусной инфекцией.

С 15 апреля в Москве и Московской области заработала пропускная система. Разрешения необходимы для поездок на транспорте — как личном (включая самокаты и велосипеды), так и общественном. С 12 мая в Подмосковье вводится обязательное ношение масок при выходе из дома. За нарушение этого правила полиция сможет оштрафовать на 4000 рублей, писал NEWS.ru.