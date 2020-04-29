Воробьёв: Подмосковье вышло на плато по количеству заражений COVID-19

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Московская область вышла на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

На плато мы вышли, наверное, это плато. По поводу роста — это 5-7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижением продолжится, — рассказал Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в Подмосковье достаточно лекарств и средств индивидуальной защиты для борьбы с новым заболеванием. Недавно был заключён контракт на поставку 1 млн защитных костюмов для медиков.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 211 тысяч пациентов умерли, более 894 тысяч выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, ограничительные меры на передвижение из-за пандемии коронавируса продлили и в Московской области.