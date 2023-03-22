Волгоградский депутат назвал сфабрикованным дело против генерала СКР Волгоградский депутат Осипов назвал сфабрикованным дело против генерала СКР Музраева

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Бывший руководитель следственного управления СК РФ по Волгоградской области Михаил Музраев

Дело против экс-руководителя управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева является сфабрикованным, заявил депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов. Предъявленные ему обвинения надуманны, а доказательств его вины нет, уверен парламентарий. В беседе с «360» он подчеркнул, что дело против Музраева могли завести его противники, которые желали отстранить его от антикоррупционной деятельности.

Нет ни одного доказательства вины Мурзаева, предъявленные обвинения надуманны и не основаны на фактах <..> Думаю, что были люди, желающие убрать генерала от антикоррупционной деятельности, — уверен Осипов.

Депутат также назвал экс-руководителя СК по Волгоградской области одним из лучших следователей России. Он добавил, что Музраев много времени уделил борьбе с коррупцией.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону ранее приговорил к 20 годам колонии строгого режима бывшего главу управления СКР по Волгоградской области генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева. Суд признал его виновным по делу о поджоге дома главы региона Андрея Бочарова, его действия квалифицировали как теракт.

Нападение на дом волгоградского губернатора Бочарова произошло в ноябре 2016 года. Неизвестные пытались поджечь его с помощью «коктейлей Молотова». По версии следствия, организатором преступления выступил Музраев. Его арестовали летом 2019 года.