«Вокруг них говно»: Панин сравнил «глубинный русский народ» с животными Актер Панин сравнил «глубинный русский народ» с рабами и животными

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Алексей Панин

Живущий в Испании актер Алексей Панин заявил, что считает россиян «глубинным народом», состоящим из необразованных, живущих в колхозах и рядом с помойками людей. По мнению артиста, подобная ситуация их устраивает.

Большинство россиян — глубинный народ без аналитического мышления, очень необразованные. Они живут в своих колхозах, вокруг них говно, грязь, помойки. Их это устраивает, они такие родились, они как животные, как рабы, — рассказал Панин корреспонденту NEWS.ru.

Собеседник добавил, что «должны пройти столетия, чтобы у народа что-то поменялось в голове». Актер отметил, что не бежал и не предавал страну, но ему стало неудобно в РФ и «терпеть российскую грязь, хамство, быдло, гомофобию».

Я не очень верю в русский народ, что он быстро поменяет свой менталитет, психологию. Я, к сожалению, очень много объехал в СССР, я видел этих людей, — заявил Панин.

Артист также назвал фейком опубликованное в Сети видео с ним и собакой — по его словам, ролик специально смонтировали, чтобы «забрать у него ребенка». Панин добавил, что в Испании к нему «прекрасно относятся», а украинцы, «от детей, до стариков», благодарят его за его позицию по СВО.

К сожалению, весь хейт, идиотизм прилетает со стороны глубинного народа, который каких-то собак вспоминает. 20 интервью было по этому поводу. Весь мир знает, что это фейк, что придумали, чтобы забрать у меня ребенка, как это монтировалось. Но глубинные русские люди до сих пор пишут комментарии по поводу собак. И они, тем самым, не понимают, как они позорятся, на них нормальные люди смотрят как на каких-то обезьян из клеток, — считает Панин.

Актер отметил, что вскоре вместе с режиссером Романом Качановым («ДМБ», «Даун Хаус») они снимут фильм с участием «несогласных с Путиным». Панин не исключил, что в проект пригласят рэпера Ивана Дремина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известного как Face. Артист подчеркнул, что в Испании, где он сейчас живет, у него нет возможности появляться на экранах, так как русскоязычные ленты в королевстве не производят.

Ранее Панин также заявил о готовности «выбросить в помойку» диплом Госпремии РФ и «позолоченную медальку», полученные в 2003 году за работу в фильме «Звезда». Артист отметил, что также не исключает отказа от гражданства РФ, если получит паспорт другой страны.