Арест замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова признан законным. Второй Западный окружной военный суд Москвы отклонил жалобу защиты.
Суд постановил оставить жалобу защиты Арсланова без удовлетворения, а решение 235-го гарнизонного военного суда, заключившего обвиняемого под стражу, без изменения, — огласил судья Эдуард Борисов.
Мужчина останется в СИЗО до 7 апреля,
55-летнему Арсланову вменяют мошенничество с госконтрактами на ремонт военной техники. Изначально речь шла о трёх контрактах с «Воентелекомом» на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 млн рублей, сейчас его обвиняют по двум эпизодам хищения: на 6,5 млрд и 191,5 млн рублей. Суд уже арестовал недвижимость и земельные участки Арсланова и его детей в Москве и Подмосковье.
Как ранее писал NEWS.ru, за арестованного по делу о хищениях замглавы Генштаба Вооруженных сил (ВС) Халила Арсланова вступились пять генералов.
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