https://static.news.ru/photo/960ffc34-53f8-11ea-ac76-fa163e074e61_660.jpg Халил Арсланов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Арест замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова признан законным. Второй Западный окружной военный суд Москвы отклонил жалобу защиты.

Суд постановил оставить жалобу защиты Арсланова без удовлетворения, а решение 235-го гарнизонного военного суда, заключившего обвиняемого под стражу, без изменения, — огласил судья Эдуард Борисов.

Мужчина останется в СИЗО до 7 апреля, передаёт ТАСС.

55-летнему Арсланову вменяют мошенничество с госконтрактами на ремонт военной техники. Изначально речь шла о трёх контрактах с «Воентелекомом» на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 млн рублей, сейчас его обвиняют по двум эпизодам хищения: на 6,5 млрд и 191,5 млн рублей. Суд уже арестовал недвижимость и земельные участки Арсланова и его детей в Москве и Подмосковье.

Как ранее писал NEWS.ru, за арестованного по делу о хищениях замглавы Генштаба Вооруженных сил (ВС) Халила Арсланова вступились пять генералов.