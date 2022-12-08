Военкор рассказал о солдате ВС России, который ногой отбил гранаты ВСУ WarGonzo: российский солдат отбивал ногой гранаты ВСУ при штурме Мариуполя

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Telegram-канал WarGonzo опубликовал интервью с российским военнослужащим с позывным Пуля, рассказавшим о своем боевом товарище по кличке Лис, который в ходе штурма Мариуполя отбивал ногой гранаты ВСУ. По данным канала, россиянин отбрасывал снаряды и они отлетали на вражескую территорию. В Минобороны России информацию не подтвердили.

Один кинул гранату, мой друг не растерялся, отбил ее, после чего она взорвалась, и мы услышали крики. [Наемник] очень плохо разговаривал на украинском языке, пытался говорить на русском. Мы постарались оказать ему медицинскую помощь, но уже было поздно, — сообщает WarGonzo.

По информации канала, при попытке российских военнослужащих продвинуться дальше в их сторону вновь полетела граната.

Лис повторил этот маневр и отбил гранату, это надо иметь железные нервы и русский дух, — отметил Пуля.

В начале ноября в Сети распространилось видео, на котором запечатлен российский боец, попавший под атаку ВСУ. На кадрах можно заметить, что военный лежит в окопе и успевает отбросить в сторону несколько гранат, которые ВСУ сбрасывают на него с квадрокоптера.