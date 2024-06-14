Военэксперт рассказал, как Путин обнулил саммит в Швейцарии по Украине Военный эксперт Матвийчук: мирный план Путина обнулил саммит в Швейцарии

Президент России Владимир Путин обнулил саммит в Швейцарии по Украине мирным планом, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что российский лидер обозначил условия для мирного разрешения конфликта. По его словам, теперь Запад не сможет обвинить Москву в нежелании подписывать соглашения.

Перед саммитом в Швейцарии Путин упредил действия Запада — вы хотите переговоров? Вот наши условия. Теперь они не обвинят Россию в нежелании подписывать договор. Путин обнулил их ультиматумы, теперь саммит в Швейцарии превратится в междусобойчик — шашлык пожрать, — пояснил Матвийчук.

Эксперт подчеркнул, что от Украины должна быть квалифицированная комиссия, которая могла бы рассмотреть предложение Путина. Но, как считает Матвийчук, там просто нет власти.

От Украины должна была бы быть квалифицированная комиссия для рассмотрения предложений России, но никого от Киева нет, там нет власти. Власть протухла. Украиной должен управлять спикер Рады. Путин сделал очень хорошую многоходовку и поставил в тупик Запад, — заключил эксперт.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что новая инициатива Путина об урегулировании конфликта не содержит «мирного предложения». Он выразил мнение, что российский лидер лишь озвучил «стандартный набор агрессора».