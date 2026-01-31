Зимняя Олимпиада — 2026
Вместо «Мимозы» — салат-кольцо «Нежность»: курица, грибы и сыр в нежнейшем сливочном соусе. Форма красивая, а готовить — проще простого. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола и вкусного ужина.

Получается обалденная вкуснятина: слои сочной курицы, ароматных маринованных грибов и нежного сыра, пропитанные воздушным сливочно-чесночным соусом в эффектной круглой форме.

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 250 г маринованных шампиньонов, 200 г твердого сыра, 3 вареных яйца, 1 свежий огурец, 300 г сметаны, 2 зубчика чеснока, зелень укропа, соль. Курицу, яйца, огурец и сыр нарежьте мелкими кубиками. Грибы нарежьте пластинками. Для соуса смешайте сметану с выдавленным чесноком, солью и рубленым укропом. В центр блюда поставьте стакан. Выкладывайте слоями вокруг стакана: курица, часть соуса, грибы, яйца, огурец, оставшийся соус, сыр. Аккуратно удалите стакан. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1-2 часа.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

