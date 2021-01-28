Власти: в транспорте Москвы новый коронавирус не обнаружили

https://static.news.ru/photo/e7a40d94-6165-11eb-ba32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты не нашли новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) на поручнях и других поверхностях транспорта Москвы, рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов. В лабораториях соответствующие пробы изучали 16 раз, но ни один источник недуга так и не был обнаружен.

Он добавил, что в мегаполисе до сих пор необходимо носить маски и перчатки в общественных местах. Кроме того, в транспорте почти в 10 раз увеличили объём уборки: и в вагонах метро, и в составах МЦД. По его словам, во время пандемии объёмы перевозок в Москве снизились на 40%, но при этом объём транспортной работы не уменьшался, передаёт РИА Новости.

Метрополитен, наземный городской транспорт работают в полном объёме, невзирая на сокращение пассажирского потока. В первую очередь это было сделано для того, чтобы обеспечить соцдистанцию, — отметил Ликсутов.

Несмотря на отмену ограничений, посетители ночных заведений столицы должны будут носить маски и перчатки, заявил первый замглавы аппарата мэра мегаполиса Алексей Немерюк.

Ослабление некоторых карантинных мер, введённых в связи с пандемией COVID-19, не приведёт к катастрофе. Такого мнения придерживается врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, эпидемиологическая ситуация в мегаполисе значительно улучшается, поскольку после новогодних праздников не было резкого роста заболеваемости и наблюдается тенденция к снижению числа заразившихся и госпитализированных.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил запрет на работу баров, клубов и других развлекательных заведений в ночное время. Кроме того, требование о переводе не менее трети сотрудников организаций на удалённую работу теперь носит не обязательный, а рекомендательный характер. Тем не менее, как писал NEWS.ru, масочно-перчаточный режим сохраняется в офисах, магазинах и общественном транспорте. За его несоблюдение грозит штраф.