Власти столицы сообщили о гибели ещё 76 человек из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/4dece778-a11e-11ea-9d70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперштаб сообщил о гибели ещё 76 человек с коронавирусом в Москве. Такой же показатель смертности был зафиксирован и 26 мая 2020 года.

На сегодняшний день в России зафиксирован 379 051 заболевший коронавирусом. От болезни выздоровели 150 993 пациента, а скончались — 4142. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

NEWS.ru писал ранее, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заражения коронавирусной инфекцией в столице миновал.