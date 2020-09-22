Власти РФ утвердили приоритет приёма в одну школу братьев и сестёр

https://static.news.ru/photo/a043eb7e-fceb-11ea-ada1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство просвещения РФ утвердило порядок приёма детей на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Среди новых норм — приоритет приёма детей, у которых в той или иной школе уже учатся брат или сестра.

На сайте ведомства уточнили , что подача заявлений на обучение первоклассников, живущих на закреплённой территории, а также обладающих правом на особый приём, стартует 1 апреля и заканчивается 30 июня. Директор школы выпустит соответствующее распоряжение в течение трёх рабочих дней после завершения оформления заявок. Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений начинается 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Накануне в Госдуме предложили компенсировать затраты на услуги частных детских садов. Материальное возмещение должно быть гарантировано семьям, чьи дети не смогли получить места в бюджетных детсадах. С таким предложением выступил депутат Евгений Фёдоров. Соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Фёдоров указывает, что согласно Конституции, гражданам гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного образования, однако не все родители могут воспользоваться этим правом.

По данным Счётной палаты, с 2001 года число детских садов в России сократилось с 51 до 48 тысяч, сельских школ — с 46 до 24 тысяч, а городских — с 23 до 18 тысяч. Начальник Управления развития кадрового потенциала системы образования департамента образования и науки Москвы Илья Новокрещёнов заявил, что в столичных школах учеников не «уплотняют», а в классах, как и положено по санитарным нормам, находятся «около 25 детей», сообщал NEWS.ru.