Власти Приморья ввели систему электронных пропусков

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Жители Приморья теперь смогут передвигаться по городу только по электронному пропуску. Эта мера начнёт действовать с 7 апреля.

С 7 апреля в Приморском крае начнёт действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно, — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Жители будут получать специальную SMS, подтверждающую право передвигаться по городу для исполнения служебных обязанностей, передаёт ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, в республике Татарстан стало проще получить разрешение на выход из жилого помещения в условиях самоизоляции. Чтобы покинуть свою квартиру или дом, теперь нужно отправить бесплатное SMS-сообщение с текстом «регистрация#» и номером паспорта. В ответ придёт оповещение об успешной регистрации.