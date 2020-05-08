Власти Петербурга продлили карантин и ввели масочный режим

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении мер, введённых в городе из-за пандемии коронавируса. Ограничения будут действовать до 31 мая.

Об этом сообщили в местной администрации, передаёт ТАСС.

Кроме того, с 12 мая жители будут обязаны носить маски на улице, в магазинах и общественном транспорте. До 11 мая эта мера носит рекомендательный характер.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что ограничительные меры в России из-за пандемии не надо ужесточать, поскольку люди должны работать. Тем более что коронавирус «уже выдыхается».