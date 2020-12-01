Власти отрицают влияние недостатка кислорода на смерть ростовских пациентов

https://static.news.ru/photo/0583ca28-33d2-11eb-8bbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К смерти 13 человек в больнице № 20 в Ростове-на-Дону привёл не недостаток кислорода, а возраст и сопутствующие заболевания пациентов, заявили в администрации президента.

Соответствующий ответ чиновников опубликовала журналистка Екатерина Гордон в Instagram.

Согласно объяснениям ответственного дежурного администратора, сообщений из отделения о прекращении подачи кислорода не поступало, — говорится в тексте.

По данным представителей администрации, 8 из 13 человек были старше 65 лет и относились к группе риска. Кроме того, у 12 пациентов лёгкие были поражены более чем на 80%, к тому же 12 человек страдали от обструктивной болезни лёгких и сахарного диабета. 29 летний мужчина, погибший в этой больнице, имел злокачественную опухоль.

11 октября 13 пациентов с коронавирусной инфекцией, находящиеся на ИВЛ, умерли в коронавирусном госпитале Ростова-на-Дону. Дежуривший врач написал в отчёте, что больные не получали кислород примерно 40 минут. Полное отключение подачи кислорода произошло в 22:10 по местному времени, его подача возобновилась примерно в 22:50, говорится в рапорте.

30 октября следователи провели обыски в администрации города, областном Минздраве и дома у бывшей главы горздрава Надежды Левицкой. 2 ноября обыски прошли в доме бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской.

10 ноября анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров, который рассказал журналистам о смерти пациентов, лишился своей работы, писал NEWS.ru.