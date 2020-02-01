https://static.news.ru/photo/a90d8622-44c5-11ea-a281-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова и дети, оставленные отцом в Шереметьево Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка

Власти Комсомольска-на-Амуре окажут помощь опекунам брошенных в Шереметьево мальчиков. Семья получит единовременную выплату в размере до 50 тысяч рублей.

Семье бабушки с дедушкой, у которых теперь будут проживать дети, будет выплачена единовременная компенсация, порядка 30-50 тыс. рублей. Сейчас решаются все формальности по этому вопросу, — сообщил источник «Интерфакса» в администрации города.

Мальчиков уже определили в школу и детский сад по месту жительства. Сейчас власти подбирают для них спортивные секции.

26 января прилетевший в Москву из Хабаровска мужчина оставил двоих сыновей пяти и семи лет в аэропорту Шереметьево. При братьях обнаружили записку, в которой отец написал, что ему нечем кормить детей, и попросил отправить их в приют. Личность мужчины была установлена — выяснилось, что он воспитывал сыновей в одиночестве. Мать мальчиков не жила с ними после развода с мужем и не знала о случившемся в Шереметьево. После инцидента она заявила о желании забрать сыновей. Детей уже привезли в Хабаровск, откуда их отправят в Комсомольск-на-Амуре.

Ранее, как писал NEWS.ru, бабушка детей, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, сообщила, что ей начали поступать угрозы от экс-зятя. Соответствующее заявление пожилая женщина подала в полицию.