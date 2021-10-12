Власти Москвы усилят проверки ночных заведений

В Москве ужесточат ограничительные меры при работе ночных развлекательных заведений в связи с распространением коронавируса. Власти усилят проверки в таких учреждениях. Об этом рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, передаёт ТАСС.

Проверки в [развлекательных] заведениях, которые работают в ночное время, будут усилены. Будем жёстко наказывать и закрывать [заведения], если не начнут соблюдать меры, — подчеркнул чиновник.

По его словам, заведения должны измерять температуру посетителей и сотрудников на входе, контролировать соблюдение масочного режима посетителями и сотрудниками и расставлять столы на расстоянии 1,5 м друг от друга.

При выявлении нарушений заведениям грозит штраф на сумму до миллиона рублей или приостановление деятельности.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что медучреждение стремительно заполняется заболевшими коронавирусом. Очень много людей находятся в реанимации. Он отметил, что граждане не уделяют должного внимания вакцинации и единственным выходом на данный момент является ранняя диагностика заболевания. Тогда, по мнению специалиста, можно будет оперативно прерывать цепочки заражений.