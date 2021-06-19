Власти Москвы увеличат число коек для COVID-больных до 24 тысяч

https://static.news.ru/photo/fd6d90d2-d0cd-11eb-8479-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коечный фонд Москвы для лечения COVID-больных собираются увеличить за две недели до 24 тысяч, передаёт РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По её словам, сейчас в мегаполисе развернули около 17 тысяч коек. Пациентов с коронавирусной инфекцией принимают в 16 городских стационарах, двух детских больницах, пяти резервных госпиталях, а также во временных госпиталях на территории восьми лечебных учреждений Москвы. Дополнительные места создадут в многопрофильных клиниках и федеральных центрах в ближайшие дни.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие дополнительных ограничений, связанных с распространением коронавируса, до 29 июня включительно. Посещаемость массовых мероприятий ограничивается одной тысячей человек, закрываются танцполы и фан-зоны для болельщиков. При этом Собянин отметил, что театры и кино могут продолжить работу. Игровые комнаты и детские площадки в парках останутся закрытыми до указанной даты.

Градоначальник отметил, что власти столицы близки к введению жёстких ограничений. По его словам, число госпитализаций растёт очень быстро, а количество коек в больницах не бесконечно.

Ранее сообщалось, что московские власти в борьбе с коронавирусом могут пойти на закрытие метро. Такое предположение высказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его мнению, мэр Москвы Сергей Собянин может применить «китайскую модель», когда людям было запрещено выходить на улицу.