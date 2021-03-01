Власти Москвы назвали условие разблокировки проездных льготникам без вакцин

https://static.news.ru/photo/7e8d0740-7a6d-11eb-b379-96000091f725_660.jpg Фото: mos.ru

Департамент здравоохранения Москвы отреагировал на расследование NEWS.ru «На химиотерапию не съездить: отказ от вакцинации лишил инвалидов льгот». Ведомство разъяснило, при каких условиях пенсионеры и инвалиды, которым по медицинским показаниям нельзя делать прививки от COVID-19, могут разблокировать транспортные карты для прохождения неотложных медицинских процедур.

Для прохождения сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видов лечения по неотложным показаниям, социальная карта будет разблокирована в течение дня записи к врачу. При этом записаться на приём нужно заранее, — сообщили NEWS.ru в ведомстве.

Тем лицам, которым после записи социальная карта разблокирована не была, в столичном департаменте здравоохранения предложили «предоставить данные для проведения проверки».

В ведомстве напомнили, что власти Москвы приостановили бесплатный проезд на общественном транспорте москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающих хроническими заболеваниями, «для обеспечения безопасности пациентов, находящихся в группах риска» по COVID-19.

Ранее NEWS.ru выпустил публикацию о том, как некоторым льготникам Москвы заблокировали проездные карты из-за отсутствия у них прививки от коронавируса. В их числе оказались не только адепты маргинальных антипрививочных «теорий», но и, например, те, кто не может вакцинироваться по медицинским причинам.