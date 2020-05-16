Власти Коми объяснили прирост заболевших коронавирусом

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Прирост числа заболевших коронавирусом в Коми, который за сутки составил 29 человек, вызван вспышкой инфекции среди вахтовиков. Об этом сообщил врио главы республики Владимир Уйба.

Отмечается, что в регионе, где подтверждено 911 случаев заболевания прирост за сутки составил 29 человек.

Эти микропики по четырём, а сейчас уже и пятому очагам, связанными с работой вахтовиков. Они все локализованы, все вахтовики, — цитирует РИА Новости главу региона.

Он добавил, что все они находятся в больницах. Люди, имевшие контакт с вахтовиками, тоже находятся под наблюдением.

Уйба сообщил, что власти региона прогнозировали возникновение подобных вспышек и в связи с этим заранее отказались от реализации первого этапа снятия ограничений по COVID-19 в полном объёме.

NEWS.ru писал, что якутские вахтовики взбунтовались из-за плохих условий карантина. Они требуют выдать им средства индивидуальной защиты и улучшить питание в местной столовой.