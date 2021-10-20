Владельцы ТЦ предложили ввести в Москве антиковидные патрули

Владельцы торговых центров Москвы предложили мэрии профинансировать патрулирование объектов сотрудниками полиции и Росгвардии с целью проверки соблюдения мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил глава Союза торговых центров булат Шакиров, передаёт газета «Известия».

Не все граждане готовы прислушиваться к замечаниям охранников ТЦ, это создаёт прямую угрозу для закрытия объектов, — сказал Шакиров.

Переговоры со столичными властями продолжаются, предложение будет обсуждаться на совещании 21 октября. Владельцы ТЦ предполагают, что патрули смогут отслеживать соблюдение социальной дистанции, масочного режима и вести профилактическую работу с посетителями. Шакиров указал, что подобный опыт применяется в Великобритании.

Ранее в правительстве оценили потери бизнеса в случае локдауна. Вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что они могут составить 60 млрд рублей. В связи с этим он предложил ввести в пострадавших отраслях малого и среднего бизнеса выплаты в объёме одного МРОТ на одного занятого, а также возобновить действие льготной программы кредитования бизнеса под 3% годовых, которая действовала с марта по июль. По его словам, потери экономики при введении ограничительных мер оцениваются в четыре миллиарда рублей в сутки.