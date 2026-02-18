Вкусное горячее: свиная шейка по-французски — сочная, румяная и с нежным соусом

Если хочется приготовить мясо так, чтобы оно получилось мягким, ароматным и понравилось всем без исключения — этот рецепт точно стоит сохранить. Свинина под томатно-майонезным соусом с луком и чесноком выходит невероятно сочной и аппетитной. Готовится просто, из доступных продуктов, а результат — как в хорошем кафе.

Ингредиенты: свиная шейка — 800 г, томаты — 300 г, репчатый лук — 100 г, растительное масло — для жарки, майонез — 150 г, яйцо — 1 шт., мука — 100 г, соль — 10 г, укроп — 10 г, чеснок — 1–2 зубчика.

Лук обжаривают на растительном масле до золотистого цвета, в конце добавляют измельченный чеснок и полностью остужают. Остывший лук соединяют с нарезанными кубиками томатами, укропом, майонезом и яйцом, хорошо перемешивают до однородного соуса. Свиную шейку нарезают порционными кусочками, обваливают в муке с солью и выкладывают на противень с пергаментом, слегка смазанным маслом. Сверху равномерно распределяют соус. Запекают при 180 °C с конвекцией около 15–25 минут до румяной корочки и полной готовности мяса.

