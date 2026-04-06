Вкуснее краффина и панеттоне: куличи на восковом тесте — сдобные и волокнистые

Сдобное восковое тесто для куличей — это гарантия волокнистой, нежной и невероятно воздушной пасхальной выпечки, которая по текстуре и вкусу превосходит даже знаменитые краффины и итальянский панеттоне.

Название «восковое» тесто получило за свою эластичность и способность легко расслаиваться на тончайшие волокна, которые при выпечке превращаются в пористый, маслянистый мякиш. Вкус куличей получается сливочным, а сами они долго не черствеют.

Вам понадобится: 600 г муки в/с, 250 мл теплого молока, 200 г сливочного масла (82,5%), 4 яйца, 150 г сахара, 10 г сухих дрожжей, 1 ч. л. соли, цедра одного лимона и апельсина, 150 г изюма и цукатов.

Рецепт: в теплом молоке растворите дрожжи и 1 ч. л. сахара. Оставьте на 15 минут. Смешайте муку, сахар, соль, добавьте опару, яйца и цедру. Замесите тесто, постепенно вводя мягкое масло кусочками. Вымешивайте не менее 20 минут, пока тесто не станет блестящим и эластичным, отходящим от рук. Вмешайте изюм и цукаты. Накройте пленкой, дайте подойти 2-3 часа, обминая каждые 40 минут. Разложите тесто в формы на 1/3, дайте подойти до краев. Выпекайте при 170 °C 35–50 минут.

Ранее стало известно, как приготовить творожные куличи без дрожжей за 30 минут.