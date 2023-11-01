Во «ВКонтакте» покажут прямые трансляции из Большого театра Во «ВКонакте» ко Дню балета покажут прямые трансляции из 40 театров России

Фото: Александр Макаров/РИА Новости

«Каменный цветок»

Ко Дню балета социальная сеть «ВКонтакте» покажет прямые трансляции постановок и выступлений из 40 ведущих театров России, в том числе из Большого театра, театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Мариинского театра, Новосибирского театра оперы и балета, Башкирского государственного театра. Пользователи смогут посмотреть на закулисную жизнь артистов и репетиции с 1 по 3 ноября в рамках кампании VK «Место встречи с искусством». Директор департамента по работе с сообществами Мария Воробьева отметила, что данный проект является «данью уважения» балету в России.

Сейчас, когда отечественный балет переживает свой ренессанс, нам крайне важно поддерживать и аккумулировать инициативы наших культурных институций. Масштабный флешмоб — это дань уважения не только классике, но и современным произведениям и артистам. Уверена, что с каждым годом масштабы акции будут расти, — заявила Воробьева.

1 ноября пройдет трансляция открытой репетиции балета «Каменный цветок» театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, 2 ноября пользователи смогут посмотреть постановку «Жизель» Театра балета им. Леонида Якобсона, гала-концерт «Дягилев-гала» музея-заповедника «Петергоф» и трансляцию «Балет на Байкале. Бурятия».

Подробное расписание трансляций будет опубликовано в сообществе портала «Культура.РФ». Ведущие балетные артисты России Мария Хорева, Иван Зайцев, Игорь Цвирко, Анастасия Лименько, Анжелина Воронцова, Александр Могилев также подготовили короткие ролики в «VK Клипах». Кроме того, на платформе появятся тематические лекции. Совместно с Большим театром был подготовлен спецпроект «Большой говорит. Балет», в рамках которого покажут интервью со звездами театра. Новые выпуски будут выходить каждую неделю.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее анонсировала программу фестиваля «Фандом Фест» для геймеров, косплееров, фанатов k-pop, комиксов и сериалов. Мероприятие состоится 10–12 ноября в Москве на площадке Maine Stage.