«ВКонтакте» анонсировала программу фестиваля «Фандом Фест» Во «ВКонтакте» анонсировали конкурс косплееров в рамках фестиваля «Фандом Фест»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала программу фестиваля «Фандом Фест» для геймеров, косплееров, фанатов k-pop, комиксов и сериалов. Мероприятие состоится 10–12 ноября в Москве на площадке Maine Stage. В течение трех дней будет проходить конкурс косплея по разным тематикам, а также конкурс K-pop Cover Dance Champ, в котором смогут принять участие 10 команд, прошедших предварительный онлайн-отбор. Общий призовой фонд составит более одного миллиона рублей. Директор по маркетингу «ВКонтакте» Александр Никифоров отметил, что «Фандом Фест» должен объединить поклонников разных направлений современной азиатской и европейской культуры.

Фестиваль объединит фанатов аниме, видеоигр, киберспорта, косплея, k-pop, дорам, вебтуна и digital-art. Все эти направления очень разные, однако на «Фандом Фест» границы между ними исчезнут, — заявил Никифоров.

Ведущими площадки станут Сергей Хоббит, Владимир Bratishkinoff, Тёма Пименов и Дмитрий Чеботарев. В зоне «Фан-лекторий» Дмитрий Журавлев и Олеся Иванченко составят натальную карту стримеру Аслану Шукаше. Также в этой зоне гостей ждут игровые тематические квизы на тему юмора, игр и азиатской культуры, спид-дейтинги и Q&A-сессии с авторами комиксов и новеллистами. Ведущими «Фан-лектория» объявлены стендап-комик Чермен Качмазов и косплеер Марина Тинкер. В зоне «Поп-проекты» создатели контента представят свои стенды. Среди них будет стенд, подготовленный издательством Bubble. На «Фан-встрече» удастся пообщаться с авторами и артистами.

На главной сцене выступят популярные кавер-танцоры Саша Богомягкова, Дэн Кан, Максим Бон и косплееры Nika Lockhart, Aliza Cosplay и команда ByGreenOrg. Кроме того, фестиваль посетят артисты Большого театра Анита Пудикова и Денис Медведев, с которых рисовали героев для игры Atomic Heart.

На платформе «VK Видео» социальной сети «ВКонтакте» ранее было появился новый выпуск психологическо-музыкального шоу «Сессия». Гостем первого выпуска стал видеоблогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов.