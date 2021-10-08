«ВКонтакте» откроет выставку в Эрарте к 15-летию соцсети

Социальной сети «ВКонтакте» исполнилось 15 лет. По этому поводу в крупнейшем музее современного искусства Эрарта с 14 октября по 14 ноября пройдёт выставка «Моя страница». Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте»

К празднику также откроется выставка «Моя страница». Она пройдёт в крупнейшем музее современного искусства Эрарта с 14 октября по 14 ноября и объединит больше 100 произведений авторов из разных регионов страны. Выставка станет итогом конкурса для непрофессиональных и начинающих художников программы VK Talents, — говорится в сообщении «ВКонтакте».

За 15 лет существования социальной сети её пользователи приняли более 2,6 млрд запросов в друзья, а также создали 202 млн сообществ и посмотрели видео суммарной длительностью в более чем 14 млн лет. Все эти факты можно узнать из праздничной кампании «ВКонтакте».

За 15 лет из закрытого справочника студентов и выпускников проект «ВКонтакте» превратился в целую интернет-вселенную — с музыкальной и видеоплатформой, пабликами, мессенджером, видеозвонками без ограничений, клипами и мини-приложениями. Только в этом году мы вдвое ускорили время доставки контента, стали первой соцсетью с голосовым управлением и представили бесплатные видеозвонки на 2048 участников с разрешением 4К и без лимитов по времени, — рассказала CEO «ВКонтакте» Марина Краснова.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» создала своё первое музыкальное реалити-шоу «Улица»: в рамках проекта восемь групп сыграют свои композиции на центральных улицах Москвы.