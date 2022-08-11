Вирусолог заявил о сложностях с выявлением в России штамма «дельтакрон» Вирусолог Нетесов: чтобы диагностировать штамм коронавируса «дельтакрон», нужно больше данных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы уверенно заявить о фиксации случаев заражения штаммом коронавируса «дельтакрон» в России, необходимо гораздо больше данных, чем есть сейчас, заявил вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов. Он отметил, что не всегда возможно понять, болеет человек новым гибридным штаммом или двумя привычными, пишет Lenta.ru.

Ученый привел в пример случай выявления «дельтакрона» на Кипре, когда на самом деле у заболевших было заражение не одним, а двумя штаммами.

Выяснилось, что это просто кросс-контаминация. То есть либо это у одного человека сразу было два штамма, либо во время лабораторного анализа кто-то нечаянно смешал пробирки <...> Пусть ученые дальше исследуют и предоставляют научные доказательства, — отметил вирусолог.

Даже если в России действительно есть случаи заражения новым штаммом, поводов для беспокойства нет, успокоил Нетесов. По его словам, у зараженных этим вирусом не было отличий от пациентов, которые болели обычным омикроном, поэтому бояться пока что нечего.

В России было зарегистрировано шесть случаев «дельтакрона», пять из них обнаружено в Санкт-Петербурге, один — в Москве. В Роспотребнадзоре заявили, что пациенты перенесли заболевание в легкой форме, госпитализация им не потребовалась. Представители ведомства заверили, что нет оснований полагать, что гибридный вариант приводит к более тяжёлому течению болезни.