Вирусолог объяснил высокий суточный прирост случаев COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/08989ba4-150e-11eb-9095-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что высокий суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции в России не является критичным.

Специалист в беседе с РИА Новости указал , что большое число выявляемых случаев заражения связано с увеличением охвата населения тестированием на коронавирус. Альтштейн выразил надежду, что ситуация скоро стабилизируется. Он предположил, что в начале ноября страна выйдет на плато по заболеваемости, которое будет характеризоваться «застойными» цифрами прироста новых случаев.

По словам вирусолога, ожидать, что Россия сможет встретить Новый год без коронавируса не приходится.

Как писал NEWS.ru, российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 17 340 случаев коронавируса, что стало рекордом с начала пандемии. Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 283 пациента. Всего в стране заразились 1 480 646 человек.