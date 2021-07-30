Вирусолог объяснил, почему сразу был против перчаточного режима

Перчатки бессмысленны для защиты от коронавируса, так как их приходится снимать и надевать. Об этом NEWS.ru рассказал член-корреспондент РАН, вирусолог Сергей Нетёсов.

Я с самого начала был в большом сомнении насчёт перчаточного режима, потому что там есть процедура, которая сводит весь этот режим на нет. Это процедура снятия и надевания. Также эта процедура должна предусматривать утилизацию перчаток, но это же большие затраты, — сообщил эксперт.

Он считает, что эффективнее мыть руки, тем более что у многих людей эта процедура отработана как безусловный рефлекс. Нетёсов приветствует отмену перчаток, но он категорически против отмены масок.

Я, наоборот, за ужесточение контроля над соблюдением масочного режима, потому что сейчас именно маски являются главным методом защиты против варианта «дельта». Они не защищают на 100%, но очень сильно уменьшают дозу вируса, которую человек может получить, — объяснил вирусолог.

Ранее о том, почему перчаточный режим навредил борьбе с COVID-19, рассказал доктор медицинских наук Василий Власов.