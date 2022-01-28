Вирусолог Нетёсов отвёл пятой волне COVID-19 четыре месяца

Вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что пришедшая в Россию пятая волна коронавируса может продлиться до четырёх месяцев. По его мнению, коллективный иммунитет в стране пока ещё невысок, сообщает РИА Новости.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета считает маловероятным, что россияне начнут массово вакцинироваться, а это помогло бы «задавить» COVID-19.

Конечно, может случиться так, что мы всё-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой — месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока ещё очень мал — меньше 60%, — подчеркнул Нетёсов.

Он добавил, что темпы вакцинации от смертоносной инфекции, которые фиксируются в настоящее время в России, недостаточные. По состоянию на 27 января в 74 регионах страны специалисты выявили заражения «омикроном».

Ранее стало известно, что спад заболеваемости коронавирусом в Москве наступит через неделю, 3 февраля, по России же заболеваемость должна снизиться примерно в середине февраля, считает вирусолог Евгений Тимаков. По его мнению, показатели будут зависеть от количества сданных анализов на «омикрон».