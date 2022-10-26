Вирусолог назвал особенности варианта коронавируса «цербер» Вирусолог Викулов: вариант коронавируса «цербер» более заразен, но переносится легче

Фото: Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил NEWS.ru, что субтип штамма «омикрон», известный как «цербер», может стать одним из оснований новой волны заболеваемости омикроном в Европе и России. Он напомнил, что обилие мутаций позволяет «церберу» уходить от иммунного ответа, однако само заболевание при этом переносится в легкой форме.

Также вирусолог отметил, что название «цербер» не является научным названием субтипа штамма «омикрон» и используется в СМИ для общеупотребительного диалога. Это же касается и субтипа, известного как «ниндзя», или «кентавр».

«Кентавр» — потому что это некий квазивид. То же самое «цербер», это мутант, поэтому тоже придумали такое название, — пояснил Викулов.

Он напомнил, что заболевание, вызванное этим субтипом, протекает в легкой форме, однако возможно увеличение числа новых случаев заболеваемости, так как пандемия не прекратилась, а люди не торопятся делать прививку от коронавируса. При этом методы диагностики, лечения и профилактики при заболевании остаются прежними, хотя сам вирус постоянно мутирует. Всего же существует более полутора тысяч субтипов нового коронавируса, хотя обсуждаются только наиболее значимые их варианты.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлены два новых варианта COVID-19, включая подвид штамма «омикрон» под названием «цербер». По ее словам, прогнозируется дальнейшее распространение этих вариантов в стране, хотя резкого роста заболеваемости коронавирусом не ожидается и эпидситуацию можно считать управляемой. Вводить какие-либо ограничения из-за распространения коронавируса также не планируется.