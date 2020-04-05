Вирусолог назвал оптимальную температуру для передачи COVID-19

https://static.news.ru/photo/b2059b7c-7759-11ea-9794-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С приходом лета можно ожидать снижения темпов распространения коронавируса, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семёнов.

В эфире телеканала «Россия 1» Семёнов рассказал, что оптимальная температура для распространения вируса — примерно от +5 до +12 градусов. При этом сухая жара не способствует распространению COVID-19.

Коронавирус какое-то время живёт в окружающей среде, но не бесконечно долго, — сообщил вирусолог.

По его словам, к сожалению, у врачей недостаточно данных, чтобы точно сказать, как воздействует климат на жизнедеятельность микроорганизма.

Как писал NEWS.ru, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев считает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией пойдёт на спад, когда граница на въезд будет полностью закрыта.