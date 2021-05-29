Вирусолог назвал бредом идею об искусственном происхождении коронавируса

https://static.news.ru/photo/59550c70-c1e9-11eb-8012-96000091f725_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Коронавирус, положивший начало мировой пандемии, действительно мог выйти из стен лаборатории в китайской Ухани. Однако это вовсе не означает, что он был создан искусственно, считает главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, довод о том, что в естественных организмах редко можно найти наблюдающуюся в COVID-19 последовательность из трёх, а тем более четырёх аминокислот подряд, неубедителен, пишет KP.RU.

Специалист подчеркнул , что предположение о том, «чтобы китайцы или американцы, или они все вместе взятые, специально создали вирус, которым они заразили человечество — это такой бред, что дальше ехать некуда».

Нет ни одного человека в мире, <...> который знает, как сложить эти четыре аминокислоты и в какое место вставить, чтобы получить какой-то прогнозируемый результат. Мировая наука этого ещё не умеет делать, — объяснил свою точку зрения Альтштейн.

Вместе с тем эксперт назвал вполне реальной версию о том, что учёные выделили новый вирус из естественной природной среды, но «потеряли» его. Это могло произойти, если кто-то из сотрудников заразился и передал заболевание по цепочке.

В британской разведке ранее сообщили, что версия об утечке коронавируса из Уханьского института вирусологии КНР является правдоподобной. Об этом сообщило издание The Sunday Times со ссылкой на источники в спецслужбах королевства. Издание обратило внимание на то, что мнениям ученых, заявлявших о лабораторном происхождении вируса, не давали хода, их не публиковали в научных журналах.

При этом ранее руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Центре Гамалеи Феликс Ершов заявлял NEWS.ru, что природа не могла создать коронавирус сама, поэтому без участия человека здесь точно не обошлось.