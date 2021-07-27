Вильфанд рассказал о скорых «приятных» дождях в европейской России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в центре Европейской России прогнозируются тёплые дни с кратковременными осадками. В беседе с РИА Новости учёный отметил, что приближается волна хорошей длительной тёплой погоды.

Причём в течение ближайшей недели она будет не просто жаркой, а ещё и с осадками, которые очень приятно воспринимаются во время такой тёплой погоды. Связано это с тем, что антициклон, который установился, будет действовать во вторник и среду. Температуры будут плюс 27–29 градусов, что на 2–3 градуса выше нормы, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что именно во второй половине дня в среду, 28 июля, в Центральный федеральный округ придут самые заметные дожди.

Начиная с четверга давление начнёт снижаться. Будет облачно с прояснениями и небольшие дожди... Будут небольшие дождики и периоды сухой ясной погоды, — подчеркнул учёный.

Ранее стало известно, что о том, как сохранить здоровье и хорошее самочувствие в условиях аномальной жары, рассказал кардиолог и терапевт Александр Сонин. По его словам, следует носить головные уборы — они отражают свет, тепло и защищают голову, организм от перегрева. Старайтесь избегать долгого нахождения на солнце, предупредил Сонин.