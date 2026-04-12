12 апреля 2026 в 09:06

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

Тишковец: пятая часть от месячной нормы осадков выпала в столице в субботу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В субботу, 11 апреля, в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в Москве в субботу наблюдался сильный дождь, передает РИА Новости.

За сутки в осадкомеры города попало от двух до семи литров дождевой воды на метр площади, что составляет почти одну пятую (часть от. — NEWS.ru) месячной нормы, — сказал специалист.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что в Москве в понедельник, 13 апреля, ожидается теплая погода до +14 градусов и преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до +5 градусов, и тогда, по прогнозам, начнутся дожди. Начало следующей недели также обещает быть теплым, с температурой до +14 градусов, без осадков.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Московском регионе, скорее всего, не будет плотного снежного покрова до осени. По его словам, ожидается теплая погода и уменьшение площади снежного покрова в регионах Центрального федерального округа.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

