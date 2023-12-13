Вильфанд рассказал, когда в Москву придет неожиданное потепление Вильфанд: температура в Москве поднимется выше ноля градусов 17 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Температура воздуха в воскресенье, 17 декабря, в Москве поднимется выше ноля градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако, несмотря на оттепель, рекордные по высоте сугробы в Москве не растают и сохранятся до Нового года.

В воскресенье прогнозируется повышение температуры до оттепели. Ночью ещё будет минус 8–10 градусов, а днем уже оттепельная погода и, с большой степенью вероятности, в понедельник тоже, — отметил собеседник агентства.

Ранее Вильфанд сообщал, что высота сугробов в Москве побила новые рекорды, а в дальнейшем она может достичь 40–45 см. Высота снега на станции ВДНХ 9 декабря составила 34 см, сильно перекрыв предыдущий рекорд в 27 см, отмеченный 9 декабря 1952 года.

В целом зима в столице в этом году будет неоднородной, с очень большими температурными колебаниями. По словам Вильфанда, морозные дни с температурой ниже минус 15 градусов будут чередоваться с оттепелями, аномальные морозы будут постоянно сменяться резкими потеплениями.

А вот погода в Санкт-Петербурге будет суровой. Синоптик Александр Колесов отметил, что первая декада декабря 2023 года войдет в десятку самых холодных за весь период наблюдений за Северной столицей с 1881 года.