Вильфанд пообещал москвичам теплую с небольшими дождями неделю

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Москве и Центральном федеральном округе с 23 марта и всю следующую рабочую неделю будет тепло, но облачно с небольшими и умеренными дождями, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, ночные температуры поднимутся до 1-3 градусов выше ноля, а днем воздух прогреется до девяти градусов.

Ночные температуры существенно повысятся до 1–3 градусов выше ноля, а дневные тоже будут высокими — в диапазоне 7–9, местами до 10 градусов, но не за счет солнечного тепла, а за счет перенося воздушных масс с юга. Это примерно на четыре градуса выше нормы, — отметил Вильфанд.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшие выходные в Москве будет пасмурная погода и дожди. По ее словам, в центр европейской части России придет атлантический циклон, такой погодный «финт» синоптики называют проклятием выходных. Позднякова подчеркнула, что в субботу дожди будут небольшими, а в воскресенье — более серьезными, выпадет до 5 мм осадков. Кроме того, ветер усилится до 14 м/сек. И хотя дневная температура достигнет +7...+9 градусов, высокая влажность, ветер и облачность сделают погоду некомфортной.