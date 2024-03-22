Москвичей предупредили о «проклятье выходных» Синоптик Позднякова спрогнозировала дожди в ближайшие выходные в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В ближайшие выходные в Москве будет пасмурная погода и дожди, заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с KP.RU. По ее словам, в центр европейской части России придет атлантический циклон, такой погодный «финт» синоптики называют термином «проклятье выходных».

Не везет! Уже в пятницу, 22 марта, облаков станет больше. В выходные ожидается пасмурная погода с дождями, — отметила она.

Позднякова подчеркнула, что в субботу дожди будут небольшими, а в воскресенье — более серьезными, выпадет до 5 мм осадков. Кроме того, ветер усилится до 14 м/сек. И хотя дневная температура достигнет +7… +9 градусов, высокая влажность, ветер и облачность сделают погоду некомфортной.

При этом, по словам синоптика, уже на следующей недели погода повторит свою уловку. Так, москвичей ждут теплые будни и дождливые выходные, пояснила она.

Следующая неделя обещает быть хорошей, потеплеет до +10. Но прогностические модели показывают, что и следующие выходные, 30 и 31 марта, тоже окажутся дождливыми. Сработает проклятье выходных! Давно мы о нем не вспоминали, — сказала Позднякова.

Аналогичный прогноз на ближайшие выходные сделал и синоптик Александр Шувалов. По его мнению, в Москве ожидается ненастная погода с кратковременными дождями. При этом температура воздуха днем будет достигать 6–8 градусов тепла.