Видео с задержанием старика на акции у МГУ попало в Сеть

https://static.news.ru/photo/32c2d96e-f5d2-11e9-886f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовые задержания на акции против закона о просветительской деятельности у главного здания МГУ на Воробьёвых горах продолжаются. Силовики хватают в том числе пожилых людей. Видео с задержанием старика опубликовал Telegram-канал Sota Vision.

Журналисты рассказали, что сотрудники правоохранительных органов при задержаниях руководствуются только наличием у людей символики КПРФ.

По данным «Протестного МГУ», одному из пожилых людей в автозаке стало плохо. Полицейские вывели его на улицу, после чего он передал остальным задержанным воду.

Всего на мероприятии задержали не меньше 26 человек. Сейчас полицейские, которые уводили людей в автозаки, обедают в столовой университета.

Акция против вступления в силу закона о просветительской деятельности прошла на Воробьёвых горах в Москве. Перед зданием университета собрались несколько сотен человек. Также на мероприятие пришёл предполагаемый провокатор в костюме Чебурашки, который приходил и на другие протестные акции.

В связи с ограничениями, введёнными из-за распространения коронавируса, акция была организована в формате встречи с депутатом Госдумы от коммунистов Валерием Рашкиным. Перед собравшимися выступили учёные и просветители, среди которых доцент МГУ Михаил Лобанов, академик РАН Борис Кашин, а также научный журналист Григорий Тарасевич.

Президент Владимир Путин 5 апреля подписал поправки в ФЗ «Об образовании», регулирующие просветительскую деятельность в стране. До этого их приняли 308 депутатов Госдумы.

По новому закону нормативы, порядок и формы просветительской деятельности с 1 июля будут устанавливать в правительстве. Авторы инициативы считают, что «антироссийские силы» проводят широкий круг пропагандистских мероприятий, которые представлены в виде просветительской деятельности, а новые правила позволят бороться с этими действиями. Однако академическая общественность увидела в законе множество подводных камней, которые затрудняют работу по распространению научных знаний.