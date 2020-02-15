Фото: ФСБ РФ

Больше 10 человек были доставлены в полицию во время митинга против внесения изменений в Конституцию, прошедшего в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает правозащитная организация «ОВД-Инфо». Один из задержанных, сторонник «Бессрочного протеста» Евгений Мусин, не успел встать с плакатом: его задержали из-за «административного производства», не назвав точную причину. Позднее мужчине...