ФСБ показала процесс допроса капитана украинского судна, которое было задержано в западной части Азовского моря за браконьерство.
Мужчина рассказал, что судно фактически принадлежит ему, но документы на него оформлены на знакомого. Он признался, что разрешения на вылов камбалы-калкана у него не было. Капитан также добавил, что ему известно о запрете на добычу этой рыбы с помощью любых сетей.
Видеоролик был опубликован телеканалом «Звезда».
Судно с четырьмя гражданами Украины было задержано 15 февраля. При осмотре пограничники нашли ставную сеть и примерно три сотни экземпляров камбалы.
Как писал ранее NEWS.ru, крымский парламентарий Ефим Фикс призвал привлечь задержанных украинцев к ответственности не только за браконьерство, но и за нарушение государственной границы России.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен