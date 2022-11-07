Как шапка у скорняка: хватит ли лекарств растущему числу россиян с ВИЧ Доля пациентов с иммунодефицитом может подскочить на десятки тысяч человек в связи с притоком беженцев

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) выявлен у 1% населения России. По прогнозам Роспотребнадзора, через восемь лет больных может стать на 660 тысяч больше. На ситуацию влияют и события на Украине. Доктор медицинских наук, специалист по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский полагает, что число пациентов с ВИЧ на территории РФ увеличилось почти на 50 тысяч человек за счёт беженцев. По прогнозам экспертов, в ближайшее время терапии может на всех не хватить.

Будет ли чем лечить?

Уровень пораженности ВИЧ населения в России и на Украине примерно одинаковый — 1%, сообщил NEWS.ru руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Чаще всего инфицированы люди в возрасте 30–40 лет.

Я думаю, можно ожидать, что как раз 1% беженцев, приехавших в Россию из Украины, заражены ВИЧ. При этом определенная часть не знает о своем статусе, — сказал Покровский.

С февраля по конец октября в Россию с территории Украины прибыли около 4,6 млн человек, сообщал ТАСС со ссылкой на анонимные источники в силовых структурах. Исходя из количества прибывших, получается, что около 46 тысяч могут быть носителями вируса иммунодефицита человека, отметил эксперт.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Также в октябре к России были присоединены ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Их население (по данным Госслужбы статистики Украины) более 6 млн человек. А значит, исходя из озвученных выше цифр, можно предположить, что около 60 тысяч жителей этих регионов являются ВИЧ-инфицированными.

Руководитель «Коалиции по готовности к лечению» (занимается мониторингом госзакупок и доступности лекарств) Денис Годлевский отметил, что потребность в терапии возрастет с притоком в РФ и беженцев, и новых граждан. У эксперта при этом есть подозрение, что лечить их скоро будет нечем.

Мы видим, что бюджет на приобретение антиретровирусных препаратов на следующий год не увеличен. Вот эта вот динамика прироста количества заболевших, которая, конечно, есть, она не учитывается. Мы занимаемся мониторингом закупок антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ с портала госзакупок. Мы видим, что Минздрав уже в этом году начал объявлять аукционы и приобретать препараты за счёт бюджетных средств с 2023 года. Таких аукционов было объявлено уже было больше чем на 8 млрд рублей. Денис Годлевский руководитель «Коалиции по готовности к лечению»

Всего же бюджет на приобретение антиретровирусных препаратов составляет около 30 млрд рублей. Денис Годлевский убеждён, что существующий дефицит бюджета в скором времени обернётся дефицитом препаратов и без увеличения финансирования проблему не решить. Он напомнил: ежегодно в России процент людей с ВИЧ увеличивается на 60–80 тысяч человек.

Это как шапка у скорняка: можно одну сделать, а можно семь. Но мы же понимаем, что это за семь шапок будут и какие это шапки будут, — отметил он.

Потребности в лекарствах растут

В середине октября представители движения «Пациентский контроль» (представляет интересы людей с ВИЧ и другими социально значимыми заболеваниями) обратились в правительство с просьбой увеличить финансирование закупок антиретровирусных препаратов на 2023–2025 годы. Представители организации сообщили: расходы из федерального и региональных бюджетов в 2020–2022 годах на закупки лекарств оставались почти «на одном уровне, несмотря на рост количества новых случаев и количества пациентов».

Они также обозначили проблему — в 2022 году централизованные поставки «после исчерпания бюджета на препараты на 2022 год осуществляются за счет средств бюджета на 2023 год». Это свидетельствует о возрастающей потребности в препаратах и необходимости дополнительного финансирования.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина РФ в ответ на обращение организации «Пациентский контроль» сообщил, что на лекарственное обеспечение пациентов с ВИЧ-инфекцией на 2023–2025 годы выделено 95,1 млрд рублей. Этих средств достаточно для реализации мероприятий по достижению необходимого охвата профильных пациентов АРВ-терапией. В Минздраве заявили, что финансирование закупок препаратов осуществляется не только за счёт федеральной казны, но и из средств бюджетов регионов и иных источников финансирования.

О необходимости увеличения финансирования также заявил в беседе с NEWS.ru академик Вадим Покровский. Он добавил, что сейчас во многих регионах нарушено снабжение лекарственными препаратами. В первую очередь речь идёт о тех субъектах Федерации, куда приехало много беженцев. Эту проблему нужно «решить как можно скорее».

В этом году пациенты с ВИЧ в различных регионах России начали массово жаловаться на проблемы с получением препарата долутегравир. На сайте «Перебои.ру» (созданный пациентами проект, который занимается сбором информации о перебоях в снабжении лекарствами для терапии ВИЧ, гепатита С и туберкулеза) появилось около 25 сообщений о проблемах с получением препарата долутегравир. С этим столкнулись жители Тюменской, Кемеровской областей, а также Башкирия, Крым. Пациенты, как правило, писали о том, что в профильных медучреждениях им предлагают другие лекарства.