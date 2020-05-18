Вице-президент Южного Судана заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Офис вице-президента Южного Судана Риека Машара сообщил о заражении политика коронавирусом. COVID-19 также выявили у его супруги.

Кроме того, инфицированы несколько телохранителей мужчины и часть сотрудников его офиса, передаёт Reuters.

В настоящее время на территории государства зафиксировано 194 случая заражения коронавирусом, 1 человек погиб.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении коронавируса. В течение суток в мире COVID-19 заболели 93 324 человека. Таким образом, общее число заражённых составляет 4 618 821 человек. За этот период умерли 4452 человека.